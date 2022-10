Beim Finale zum German Speedway Masters auf dem Eichenring in Dohren ist Spannung angesagt. 4000 Zuschauer werden erwartet. Foto: Lars Schröer up-down up-down Flutlichtrennen am Samstag Speedway: Gastgeber Dohren hat im Heim-Finale Titel vor Augen Von Uli Mentrup | 14.10.2022, 12:00 Uhr

Es ist angerichtet für ein packendes Finale der German Speedway Masters am Samstag in Dohren. Der Gastgeber will die Titelchance nutzen.