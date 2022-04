In der ersten Halbzeit hatten die Meppener Mädchen mit dem Aufbauspiel Probleme. Die Pässe kamen nicht genau genug. So gab es immer wieder Ballverluste gegen sehr präsente Potsdamer. Doch der Gast wusste zunächst mit den Möglichkeiten wenig anzufangen. SVM-Torhüterin Christin Lange war auf dem Posten.

Nach einem Klasse-Konter gelang Franziska Gieseke die SVM-Führung noch vor der Pause. Die brandgefährliche Stürmerin erhöhte nach dem Wechsel zum 2:0. Doch Turbine drehte auf, schaffte mit einem Doppelschlag binnen Minutenfrist den Ausgleich.

Der SVM konterte: Mareike Kregel schoss per Strafstoß das 3:2. Gästekeeperin Inga Schuldt sah nach einem Foul an Gieseke die Rote Karte. In Unterzahl gelang Potsdam der Ausgleich. Pech hatte der SVM, als der Ball nach Gieseke-Schuss von der Linie gekratzt wurde (80.).

Tore; 1:0 Franziska Gieseke (39.), 2:0 Franziska Gieseke (46.), 2:1 Monique Gramsch (50.), 2:2 Viktoria Schwalm (51.), 3:2 Mareike Kregel (62., FE), 3:3 Viktoria Scwaöm (73.) – Rot: Inga Schuldt (61., Foul an Gieseke).

SV Meppen: Lange - Funke, Liening-Ewert, Bohlen, Härtel - Lampe, Weiss - Berentzen, Senß, Kregel - Gieseke.