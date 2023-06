Beste Defensive (SV Holthausen Biene) gegen beste Offensive (SV Meppen II): Die beiden Teams kämpfen am 4. Juni um den Meisterschaftstitel der Landesliga. Foto: Picturepower up-down up-down Schon mehr als 1500 Tickets für Hänsch-Arena verkauft Spannung bis zuletzt: Meppen II und Biene kämpfen um Meistertitel Von Marius Keiser | 02.06.2023, 19:00 Uhr

Am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga kommt es zum alles entscheidenden Duell der beiden emsländischen Mannschaften um die Meisterschaft. SV Meppen II und SV Holthausen Biene treffen am Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr in der Hänsch-Arena aufeinander.