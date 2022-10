Sophie Faulhaber (hier in Waltrop) zeigte beim DTB-Turnier in Essen eine starke Leistung. Archivfoto: DEV Tennis up-down up-down Sophie Faulhaber bei DTB-Turnier Emsländische Tennis-Jugend national und regional erfolgreich Von Sven Stahmann | 11.10.2022, 14:30 Uhr

In Osnabrück fand dieses Jahr der Orange- und Green-Cup statt. Bei diesem Turnier des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen waren drei Emsländerinnen am Start. Sophie Faulhaber nahm sogar am nationalen U-11-Turnier des Deutschen Tennis Bundes in Essen teil.