Damit die Belastung in der Vorbereitung nicht zu groß wird, muss sich BW Papenburg mächtig strecken. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Terminplan für Landesliga-Club steht „Das habe ich verpennt“: BW Papenburg testet dreimal in drei Tagen Von Jacob Alschner | 06.07.2023, 13:28 Uhr

Blau-Weiß Papenburg will in der kommenden Saison der Fußball-Landesliga wieder voll angreifen. Der Terminplan für die nächsten Wochen steht fest. Und er hat es in sich.