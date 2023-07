Während Herzlake (links) abstieg, darf der SV Langen auch in Zukunft in der Bezirksliga spielen. Foto: Picturepower up-down up-down Neustart in der Fußball-Bezirksliga Saison 23/24: So will der SV Langen sich selbst übertreffen Von Jonathan Lübbers | 04.07.2023, 11:30 Uhr

Die Planungen für die neue Saison laufen – auch in der Fußball-Bezirksliga: Der SV Langen will dabei nach einer mittelmäßigen abgelaufenen Spielzeit wieder in das obere Tabellendrittel.