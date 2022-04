Kathrin Stolmeijer absolvierte in der Altersstufe Children (12–14 Jahre/Großpferd) alle drei Wertungsprüfungen im Sattel von Apricot van Spalbeek Z, riskierte im Stechen des Finales als erste der bis dahin drei fehlerfreien Reiter nicht alles und verfehlte nur um 0,4 Sekunden die Goldmedaille, die sich die Vorjahressiegerin Laura Schoechert aus Lossatal holte. Stolmeijer war direkt vor dem zweiten Umlauf des Finales auf dem Abreiteplatz mit ihrem Pferd noch gestürzt. Beide blieben aber von Blessuren verschont. Madeline Kutscher vom RFV Sögel, die nach der ersten Wertung noch auf Platz vier rangierte, verpasste mit Rang 32 in der zweiten das Finale.

Mit ihrem Pony Harry kassierte Stolmeijer in den ersten beiden Prüfungen acht Strafpunkte. Da reichte die Aufholjagd mit zwei fehlerfreien Umläufen im Finale nur zu Rang sechs. Platz sieben in der Gesamtwertung belegte Mannschaftseuropameisterin Justine Tebbel vom RFV Emsbüren mit Pony Okehurst Little Bow Wow. Nur mit 0,25 Zeitfehlern belastet, ging sie ins Finale, wo acht Strafpunkte folgten.

Im nächsten Jahr wird auch Gerome Graefe vom ZRFV Salzbergen erneut sein Glück versuchen. Bis zum Finale in München „hat er mies geritten“, sagte Trainer und Vater Wofgang Graefe. „Im grottenschweren Finale bleibt er mit Bartez fehlerfrei.“ Das brachte Rang neun. Das Finale verfehlte Stefanie Schleper (PSG Lähden).

In der Juniorenklasse bis 18 Jahre lag Patrick Bölle vom RFV Haselünne bei seiner dritten DM nach der ersten Wertung mit Louis auf Rang zwei. Aus der zweiten Wertung brachte er vier Strafpunkte mit. Im Finale kassierte er in zwei Umläufen 13,5 Strafpunkte. Das warf ihn in der Meisterschaftswertung auf Platz elf zurück. „Das ist meine beste DM-Platzierung bisher.“

„Eine Katastrophe“, stufte Fabienne Graefe vom ZRFV Salzbergen ihre Leistung in der Juniorenklasse in der ersten Prüfung ein. „Am Samstag hat sie mit New Love eine super Leistung gezeigt“, lobte Trainer Wolfgang Graefe seine Tochter. Den Einzug ins Finale der besten 29 Reiter verpasste sie um einen Rang.

Pech hatte in der Altersklasse Junge Reiter (bis 21 Jahre) der Preis-der-Besten-Sieger Maurice Tebbel vom RFV Emsbüren mit Rang vier in der Endabrechnung. Um 1,9 Strafpunkte verfehlte er im Sattel von Cooper die Bronzemedaille. In der Pony-Dressur belegte Isabeau Schartmann auf FS Director vom RFV Spelle Platz 35..