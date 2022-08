Der Haselünner SV gewann am 1. Bezirksliga-Spieltag mit 2:1 beim SV Sparta Werlte. FOTO: Picturepower/Scholz up-down up-down Haselünne schlägt Werlte Bezirksliga: Freren gewinnt Acht-Tore-Spektakel Von Jonathan Lübbers | 07.08.2022, 20:42 Uhr

Die Fußball-Bezirksliga ist in die Saison 2022/23 gestartet. Nachdem die ersten zwei Spiele bereits in der vergangenen Woche stattgefunden hatten, starteten die weiteren Mannschaften am Wochenende in den Punktspielbetrieb.