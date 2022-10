Der Schiedsrichter hatte was zu tun im Derby: Die SF Schwefingen (blaue Trikots) gewannen am Ende mit 2:0 gegen den SV Langen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Niederlagen im Tabellenkeller SF Schwefingen feiern Derby-Sieg gegen SV Langen in Fußball-Bezirksliga Von Jonathan Lübbers | 02.10.2022, 19:49 Uhr

Zwei Derbys gab es am 11. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Dabei gewannen nur die SF Schwefingen gegen den SV Langen. Die SG Freren und der Haselünner SV trennten sich Unentschieden. So verliefen die restlichen Partien am Spieltag.