Emsländer peilt diesen Rekord an Zwischen Sport und Beruf: Schwimmer Jan Fährmann am Scheideweg Von Klaus Hüsing | 10.10.2023, 09:49 Uhr Will Arbeit und Leistungssport unter einen Hut bekommen: Jan Fährmann. Foto: Klaus Hüsing up-down up-down

Er will das Unmögliche möglich machen und alles unter einen Hut bringen: Beruf und Sport. So ist er gestrickt. Jan Fährmann, emsländischer Topschwimmer mit deutschem Niveau, steht am Scheideweg.