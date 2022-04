2011 feierte der Sögeler Marco di Carli einen deutschen Rekord. FOTO: Mirko Seifert Über 100 m Freistil Schwimmrekord gebrochen: Marco di Carlis Bestzeit hielt 3962 Tage Von Klaus Hüsing | 13.04.2022, 11:30 Uhr

Elf Jahre hat es gedauert, bis Rafael Miroslaw den deutschen 100-m-Freistil-Uraltrekord von Marco di Carli am Samstag in Berlin auslöschte. Mit 47,92 Sekunden war der 21-jährige US-College-Boy der University of Indiana genau 32 Hundertstel schneller als der Sigiltra-Sögel-Schwimmer an gleicher Stelle.