Von Baunatal über Meppen nach Rostock: Nicole Heidemann. Foto: Klaus Hüsing up-down up-down Darum startete sie für Waspo Nordhorn Schwimmen: Zwei Welt- und ein Europarekord für Nicole Heidemann Von Dieter Kremer | 16.11.2022, 11:06 Uhr

„Hätte nicht gedacht, so kurz nach den Landesmeisterschaften wieder so schnell zu schwimmen.“ Von sich selbst überrascht war Nicole Heidemann in Baunatal, wo sie allerdings nicht für ihren Heimatverein startete.