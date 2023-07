Unterstützt wurde Hendrik Schmitz in Berlin von seinem Vater und von seiner Freundin. Foto: Klaus Hüsing up-down up-down Hendrik Schmitz erkennt Schwäche Schwimm-DM in Berlin: Emsländer fehlen zwei Hundertstel zum B-Finale Von Klaus Hüsing | 10.07.2023, 09:17 Uhr

Hauchdünn am B-Finale vorbeigeschrammt ist Hendrik Schmitz bei der 134. Schwimm-DM in Berlin. Hinterher wusste der 22-Jährige, woran er in Zukunft noch arbeiten muss.