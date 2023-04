Die Spieler des SV Langen hatten unter der Woche spielfrei, müssen am Freitagabend aber gegen das Top-Team aus Bad Bentheim ran. Foto: Picturepower up-down up-down Bezirksliga: Zwei Spiele am Freitagabend SV Langen muss gegen Top-Team aus Bad Bentheim ran Von Jonathan Lübbers | 28.04.2023, 12:24 Uhr

Es geht aktuell Schlag auf Schlag in der Fußball-Bezirksliga. Nachdem am vergangenen Dienstag und Mittwoch bereits einige Spiele stattgefunden haben, geht es am Wochenende wie gewohnt weiter.