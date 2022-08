Zum Derby erwartet der VfL Herzlake (gestreiftes Trikot) den Haselünner SV. SV Langen spielt gegen Wielen. FOTO: Picturepower up-down up-down Bleibt Schwefingen ungeschlagen? Schon wieder Derby: VfL Herzlake erwartet starken Haselünner SV Von Jonathan Lübbers | 26.08.2022, 05:54 Uhr

Es geht aktuell Schlag auf Schlag in der Fußball-Bezirksliga. Nach dem kompletten Spieltag am vergangenen Mittwoch sind die Mannschaften aus der Region bereits am Sonntag wieder im Einsatz.