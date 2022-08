Adrian Lenz kann beim SC Spelle-Venhaus nach seinem auskurierten Fußwurzelbruch wohl wieder spielen. FOTO: Doris Leißing up-down up-down Drei Punkte sind das Ziel SC Spelle-Venhaus reist am ersten Oberliga-Spieltag zum Aufsteiger Von Sven Stahmann | 05.08.2022, 19:00 Uhr

Am morgigen Sonntag trifft Oberligist SC Spelle-Venhaus am 1. Spieltag um 15 Uhr in der Nähe von Stade auf den Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf. SC-Trainer Hanjo Vocks will auf jeden Fall drei Punkte mit nach Hause bringen.