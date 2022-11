Weil Bernd Düker verletzt ist, wird wohl Ersatzkeeper Mattis Niemann zu seinem sechsten Startelf-Einsatz in dieser Saison kommen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 5:0 im Pokal vor vier Wochen Spelle will Siegesserie in der Oberliga gegen Lüneburg ausbauen Von Maik Stönner | 04.11.2022, 12:15 Uhr

Vier Wochen nach dem deutlichen 5:0-Erfolg vom SC Spelle- Venhaus im Niedersachsenpokal beim Lüneburger SK Hansa treffen die beiden Teams in der Liga erneut aufeinander. Im Heimspiel will das Team von Trainer Hanjo Vocks an die jüngsten Erfolgserlebnisse anknüpfen.