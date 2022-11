Kann Spelles Top-Scorer Felix Schmiederer wieder zuschlagen? Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Keeper Düker wieder fit Fußball-Oberligist Spelle will Druck auf Tabellenspitze erhöhen Von Maik Stönner | 11.11.2022, 17:31 Uhr

Mit dem Hannoverschen SC duelliert sich Oberligist SC Spelle Venhaus am Sonntag ab 14 Uhr zum zweiten Mal in Folge mit einem Regionalliga-Absteiger und geht trotzdem als Favorit in die Partie. Die Emsländer gewannen sechs der letzten sieben Ligaspiele und stehen zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz drei. Bis zur Winterpause würde man gerne noch weiter nach oben.