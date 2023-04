Der SC Spelle-Venhaus will weiter Vollgas geben und damit Titelkonkurrent Lupo Martini Wolfsburg auf Abstand halten. Foto: Picturepower up-down up-down VfL Oldenburg nächster Gegner in der Oberliga SC Spelle-Venhaus hat Platz 2 und die Relegation sicher Von Marius Keiser | 28.04.2023, 15:08 Uhr

Der zweite Platz und damit die Relegation ist dem SC Spelle-Venhaus in der Fußball-Oberliga sicher. Nun geht es in den letzten vier Partien darum, den ersten Platz zu verteidigen. Erste Bewährungsprobe: die Partie gegen den VfL Oldenburg am Samstag, 29. April, um 16 Uhr in Spelle.