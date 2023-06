Die Fans des SCSV sorgten schon beim NFV-Pokalfinale gegen Bersenbrück für viel Stimmung. Foto: Picturepower up-down up-down Liveticker, Tickets, Parkmöglichkeiten Das sollten Fans zum Spiel SC Spelle-Venhaus gegen Schalke 04 wissen Von Jacob Alschner | 30.06.2023, 15:23 Uhr

Für den SC Spelle-Venhaus ist es der erste Härtetest der neuen Saison. Und was für einer: Zweitligist FC Schalke 04 ist am Samstag, 15 Uhr, zu Gast. Was Sie zum Testspiel-Knüller wissen müssen.