FOTO: Harald Kuhr Titel für Ulrich Krone SC Osterbrock räumt bei EM ab: 23 Medaillen und zwei Weltrekorde Von Uli Mentrup | 17.08.2022, 13:57 Uhr

Die Sportler des SC Osterbrock haben bei den LSW-Europameisterschaften in den leichtathletischen Spezialsport-Disziplinen in Jüterbog abgeräumt. Mit einer Gold-, 17 Silber- und fünf Bronzemedaillen kehrten die Emsländer zurück. Dazu waren sie an zwei Weltrekorden beteiligt.