Auch gegen Heeslingen wird es wohl wieder ein körperbetontes Spiel für BW Papenburg (hier gegen FT Braunschweig) werden. Foto: Lars Schröer up-down up-down Strauchelnder Aufstiegsfavorit Fußball-Oberliga: Kann auch BW Papenburg den Heeslinger SC ärgern? Von Marius Keiser | 25.02.2023, 11:17 Uhr

Nach drei Abstiegsduellen in Folge geht es für den Fußball-Oberligisten SC BW Papenburg nun gegen einen Gegner des anderen Tabellenendes. Der SC tritt am Sonntag um 15 Uhr beim Titelanwärter Heeslinger SC an.