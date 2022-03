Konnte nicht im Tor stehen: Stephan Beckmann (Archivfoto). FOTO: Dieter Kremer Stammtorwart Beckmann verletzt Rote Karte für den Trainer: Landesligist Werlte verliert in Voxtrup Von Maik Stönner | 27.03.2022, 19:18 Uhr

Mit einer 0:2-Niederlage beim VfR Voxtrup sind die Fußballer von Sparta Werlte in die Abstiegsrunde der Landesliga gestartet. Für das Team von Trainer Steffen Bury, der in der Schlussphase vom Platz verwiesen wurde, war es bereits die vierte Pleite in Folge.