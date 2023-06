Ausgelassen feierten die Baccumer den Klassenerhalt. Foto: Picturepower up-down up-down Diese 18 Teams sind künftig Rivalen Relegation: SC Baccum behält seinen Platz in der Kreisliga Emsland Von Jonathan Lübbers | 11.06.2023, 16:26 Uhr

Der SC Baccum wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga Emsland spielen. Mit 1:0 besiegte das Team am Samstag im Relegationsfinale die SG Flechum-Hülsen/Westerloh und verhinderte so den Abstieg in die 1. Kreisklasse.