Die Vertreter aus Sport und Wirtschaft präsentieren die Sport-Oscars. FOTO: Henning Harlacher „Sportvereine wichtig für Unternehmen“ Sport- und Wirtschaftsvertreter über Talentförderung und Fachkräftemangel Von Henning Harlacher | 29.04.2022, 13:35 Uhr

Wer erhält den Sport-Oscar in diesem Jahr? Die Antwort gibt es bei der Sport-Wirtschafts-Gala „Emotion 2022“ am 17. Mai im Trailer Forum des Fahrzeugwerks der Bernard Krone GmbH und Co. KG in Werlte. Genau hier haben sich auch Vertreter aus dem Sport und der Wirtschaft im Vorfeld zum Pressegespräch getroffen.