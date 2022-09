Paula Terhost (links, hier beim U-16-Titelgewinn in Lingen) konnte in Berlin zwar überzeugen, für einen niedersächsischen Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Archivfoto: Hermann Meyer up-down up-down Speerwerfer Obermüller enttäuscht Leichtathletik: Paula Terhorst gewinnt – aber Niedersachsen verliert Von Hermann Meyer | 19.09.2022, 15:00 Uhr

Die niedersächsische U-16-Mannschaft in der Leichtathletik war seit Jahren im Ländervergleich an der Spitze. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das, obwohl die Emsländerin Paula Terhorst einen starken Wettkampf zeigte.