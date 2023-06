Julia Krajewski mit ihrem Hund Tommy. Foto: Johannes Krage up-down up-down Emsländerin muss auf Erfolgspferd verzichten Olympiasiegerin Julia Krajewski bei DM in Luhmühlen auf Titelkurs Von Johannes Krage | 16.06.2023, 15:11 Uhr

Ihr bestes Pferd im Stall ist bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen zwar nicht am Start. Trotzdem ist die emsländische Olympiasiegerin Julia Krajewski verheißungsvoll in das Turnier gestartet.