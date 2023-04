Andreas Dibowski und „Diadina“ bei ihrem Siegesritt in Rütenmoor Foto: Johannes Krage up-down up-down Qualifikation für Bundeschampionat in Warendorf Olympiasieger Andreas Dibowski dominiert Reitturnier in Rütenmoor Von Johannes Krage | 12.04.2023, 10:36 Uhr

Mannschafts-Olympiasieger Andreas Dibowski (Döhle) hat auf dem Geländeplatz der Familie Hölscher in Rütenmoor dominiert. Mit Platz eins und zwei in zwei Prüfungen stellte er die Konkurrenz in den Schatten. Laura Theyken glänzte mit zwei zweiten Rängen für das Emsland.