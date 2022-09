Altenlingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga mit 2:0 gegen Surwold. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Surwold unterliegt Altenlingen Olympia Laxten feiert deutlichen 8:0-Sieg in der Bezirksliga Von Jonathan Lübbers | 11.09.2022, 19:32 Uhr

Einige Toren gefallen sind an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga. Vor allem der SV Olympia Laxten konnte am sechsten Spieltag überzeugen. So endeten alle Partien des Spieltags.