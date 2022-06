Der Lehrer für Sport und Informatik, der im Westfälischen Volleyball-Verband auch als Referent für die Trainer-Aus- und -Weiterbildung tätig ist, spielte bereits in der Regionalliga beim USC Münster und war erfolgreich als Trainer beim TSC Münster-Gievenbeck. Dort brachte er die Damenmannschaft von der Bezirksliga bis in die Regionalliga und die Herren von der Kreisliga bis in die Oberliga. Zwischenzeitlich war Spratte auch bei der Warendorfer SU als Coach der Damen in der 2. Bundesliga tätig.