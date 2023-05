Mit Lupo Martini hat der SC Spelle-Venhaus am letzten Spieltag ein Fernduell: Verlieren die Wolfsburger gegen Papenburg, ist Spelle Meister. Foto: Picturepower up-down up-down Der letzte Schritt zum Titel Oberliga: Spelle reicht Remis in Braunschweig Von Marius Keiser | 19.05.2023, 10:08 Uhr

In der Fußball-Oberliga steht der letzte Spieltag an. Für SC Spelle-Venhaus bedeutet das: In der Partie gegen FT Braunschweig am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr können die Emsländer die Meisterschaft einfahren.