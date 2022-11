Harens Coach Sven Suton (rechts) spricht mit Tim Remer. Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down HSG in Bohmte gefordert Nächstes Kuriosum für Handball-Oberligist TuS Haren in Rotenburg? Von Sven Stahmann | 03.11.2022, 11:53 Uhr

Ausfall der Lichtanlage, zwei Siege in zwei Tagen: Handball-Oberligist TuS Haren erinnert sich noch genau an die letzten Spiele beim TuS Rotenburg. Am Samstag tritt das Team von Coach Sven Suton wieder dort an. In der Landesliga hofft die HSG Haselünne-Herzlake auf eine verbesserte Leistung.