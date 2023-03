In Bremen nicht dabei: Harens Jonathan Geukes. Foto: Lars Schröer up-down up-down HSG Haselünne/Herzlake gegen Vechta Zweiter Auswärtssieg in Folge? Harener Handballer in Bremen zu Gast Von Sven Stahmann | 03.03.2023, 11:45 Uhr

Die Handballer des TuS Haren treffen an diesem Samstag um 19.30 Uhr auf den HC Bremen. Dabei wollen die Emsländer in der Oberliga den zweiten Auswärtssieg in Folge einfahren. Helfen soll auch ein Neuzugang. In der Landesliga empfängt die HSG Haselünne/Herzlake die SFN Vechta.