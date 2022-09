Die Handballer des TuS Haren arbeiteten unter der Woche noch an ihrer Chancenverwertung, damit gegen den VfL Fredenbeck mehr Würfe sitzen. Symbolfoto: IMAGO/Jan Huebner up-down up-down HSG Haselünne-Herzlake hofft auf Fans Erstes Heimspiel für TuS Haren: Handballer erwarten nächstes Top-Team Von Sven Stahmann | 16.09.2022, 13:00 Uhr

Die Oberliga-Handballer des TuS Haren empfangen am Wochenende in heimischer Halle eine Traditionsmannschaft. Auch die HSG Haselünne-Herzlake freut sich auf ihr erstes Heimspiel: In der Landesliga hofft sie auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen, um für eine Überraschung zu sorgen.