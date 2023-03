Vedran Delic ist wieder dabei und kann den Handballern vom TuS Haren gegen den Elsflether TB helfen. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down HSG Haselünne/Herzlake in Nordhorn Oberliga-Handball: Tus Haren will gute Form unter Beweis stellen Von Sven Stahmann | 10.03.2023, 10:11 Uhr

Die Oberliga-Handballer vom TuS Haren haben vor zwei Wochen erstmals ein Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen. Vergangene Woche folgte direkt der zweite Sieg in der Fremde. Jetzt stehen zwei Heimspiele an – das erste am Samstag gegen den Elsflether TB. In der Landesliga muss die HSG Haselünne/Herzlake bei der HSG Nordhorn II antreten.