Malena Schomaker (links) und Leni Viehweger treffen in Rostock über 400 Meter der U 18 wohl aufeinander. Foto: Hermann Meyer up-down up-down Norddeutsche Meisterschaften in Rostock Leichtathletik-Endspurt: Drei Wettkämpfe an diesem Wochenende Von Hermann Meyer | 08.09.2022, 13:30 Uhr

Noch vier Wochen lang stehen für die emsländischen Athleten Landes,- Norddeutsche,- und auch Deutsche Meisterschaften an. An diesem Wochenende sind sie und ihre Trainer gleich an drei Fronten in Rostock, Bad Harzburg und Wolfsburg gefragt.