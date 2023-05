Trainer Michael Zimdars hat mit Olympia Laxten Platz drei im Visier Foto: Picturepower up-down up-down Nur noch drei Spieltage Fußball-Bezirksliga: Nächste Entscheidung steht im Tabellenkeller an Von Jonathan Lübbers | 19.05.2023, 16:30 Uhr

Noch drei Spieltage stehen an, dann ist die Saison 2022/23 in der Fußball-Bezirksliga wieder Geschichte. Am anstehenden 32. Spieltag können dabei bereits die nächsten Entscheidungen fallen.