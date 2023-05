Bersenbrück feierte den Triumph, während der SC Spelle-Venhaus enttäuschte. Foto: Picturepower up-down up-down 3100 Zuschauer in Bersenbrück Kein DFB-Pokal: SC Spelle-Venhaus verliert das NFV-Pokalfinale Von Dieter Kremer | 29.05.2023, 18:48 Uhr

Kein Double und Einzug in den DFB-Pokal: Die Fußballer des SC Spelle-Venhaus haben eine Woche nach der Meisterschaft in der Oberliga und dem Aufstieg in die Regionalliga den NFV-Pokalsieg verpasst. Vor 3100 mussten sie sich im Finale klar geschlagen geben.