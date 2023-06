Mit 14,30 Metern führt Nadine Leigers vom SC Osterbrock die Meldeliste im Kugelstoßen an. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Leichtathletik-Titelkämpfe in Braunschweig Nadine Leigers geht als Favoritin in Kugelstoß-Wettbewerb Von Hermann-Josef Meyer | 14.06.2023, 10:53 Uhr

Eine Woche nach der Landesmeisterschaft der U16 und U20 in Verden steht am kommenden Wochenende (17./18. Juni) in Braunschweig mit den Titelkämpfen der Männer, Frauen und U18 eine weitere Veranstaltung der niedersächsischen Leichtathletik an.