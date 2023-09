Vorwärts Nordhorn führte am Biener Busch nach Treffern von Christopher Schmitz (17., Eigentor) und Niklas Harms-Ensink (42.) mit 2:0, als in der 44. Minute Teile des Flutlichts streikten. Fast eine Stunde lang bemühten sich die Biener, die ausgefallenen Strahler wieder in Gang zu bringen. Doch es klappte nicht, sodass Schiedsrichter Felix Tiemann das Spiel abbrach.

Flutlichtausfall zählt als „höhere Gewalt“

Wie geht es nun weiter? Der Staffelleiter war bereits in Kontakt mit den beiden Vereinen. Die Regularien sind nach seinen Worten klar. „Da gibt es nur einen Weg. Es ist so, dass das Spiel wieder angesetzt wird und dann auch ganz normal wieder bei Null anfängt“, sagt Brinker. Den Ärger der Nordhorner kann Brinker verstehen. „Es ist aber nichts Anderes möglich.“ Letztendlich sei es ähnlich wie bei einem Gewitter, erklärt er. „Das ist ja höhere Gewalt. Man hat hier ja auch keinen Schuldigen, der das vorsätzlich verschuldet hat.“

Verwarnungen aus dem Spiel behalten ihre Gültigkeit

Komplett aus der Statistik gelöscht wird die Partie allerdings nicht. „Das Einzige, was bleibt, sind die persönlichen Strafen, die ausgesprochen worden sind“, so Brinker. Heißt: Wenn ein Spieler vor dem Abbruch seine fünfte Gelbe Karten gesehen hat, darf er am nächsten Spieltag nicht eingesetzt werden.

Bienes Trainer Schmidt: Jeder Spielabbruch hat eine unfaire Seite

Für Bienes Trainer die einzig richtige Entscheidung. Natürlich sei das unglücklich für Vorwärts, versteht Henning Schmidt den Ärger. „Jeder Spielabbruch hat eine unfaire Seite. Man kann es nicht für beide Seiten fair gestalten.“

Stefan Brinker (rechts) Foto: Dieter Kremer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorwärts-Coach Wester fordert drei Punkte

Nordhorns Trainer hatte am Mittwochabend noch auf ein anderes Ergebnis des Abbruchs gehofft: „Wir haben überragende 42 Minuten gespielt, jetzt ist das Spiel gerade abgebrochen worden und muss am Grünen Tisch entschieden werden. Für mich ist selbstverständlich, dass die Punkte dem SV Vorwärts gehören“, sagte Michael Wester am Mittwochabend gegenüber den „Grafschafter Nachrichten“. Für ihn persönlich stehe fest, dass die Punkte Vorwärts gehörten; „offiziell müssen wir aber natürlich abwarten.“

Neu angesetzt ist die Partie jedoch noch nicht. Brinker will nach eigener Aussage erst noch den Bericht des Schiedsrichters abwarten. Und den Vereinen die Möglichkeit bieten, einen gemeinsamen neuen Termin zu vereinbaren. „Dann setze ich das an.“