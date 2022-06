Jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juli, eine Woche nach der große Royal Regatta in Henley, lädt der „Upper Thames Rowing Club“ eine beschränkte Anzahl von Masters-Ruderern zur „Henley Masters Regatta“ ein, die an zwei Tagen auf dem ältesten Wettkampfkurs für Ruderer ausgefahren wird. Das Teilnehmerfeld ist international, wobei jedoch die Mehrzahl der Aktiven von der britschen Insel kommt. Das liegt am Einladungsmodus.