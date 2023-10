Josef Kroner hatte 1993 Schnapsidee 16 Fahrer aus zehn Nationen beim Speedway-Flutlichtrennen in Dohren Von Dieter Kremer | 11.10.2023, 11:08 Uhr Der Eichenring in Dohren gilt mit seinen 215 Metern als kürzeste Rennstrecke Europas. Foto: Christian Wilmes up-down up-down

In Dohren knattern wieder die Motoren: Auf dem dortigen Eichenring steht am Samstag (14. Oktober) das Internationale Speedway-Flutlichtrennen an. In diesem Jahr gibt es einen runden Geburtstag zu feiern.