Niklas Tarnat ist 24 Jahre alt. FOTO: imago images / Beautiful Sports up-down up-down Das sollten Zuschauer wissen Meppen-Rivale RW Essen mit Söhnen von Ex-Bundesligastars in Biene Von Dieter Kremer | 24.06.2022, 16:38 Uhr

Die Fußballer von Rot-Weiß Essen treffen in der kommenden Drittligasaison auf den SV Meppen. Wer den Traditionsverein bereits vorher unter die Lupe nehmen will, ist am Sonntag im Biener Busch richtig.