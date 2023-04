Gut in Form ist die U23 des SV Meppen: In diesem Jahr hat die Mannschaft jedes Pflichtspiel gewonnen. Foto: Picturepower up-down up-down In diesem Jahr jedes Pflichtspiel in Landesliga gewonnen SV Meppen II hofft auf Revanche gegen Schüttorf Von Maik Stönner | 29.04.2023, 11:15 Uhr

Seit Anfang des Jahres hat die U23 des SV Meppen jedes Pflichtspiel in der Landesliga für sich entscheiden können. Diese Serie möchte Trainer Tobias Bartels auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Schüttorf fortsetzen und damit den Druck auf Spitzenreiter SV Holthausen Biene hochhalten. Ausgetragen wird die Partie am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hänsch-Arena.