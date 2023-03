Stellvertretend für das gesamte Team des SV Meppen bekam Kapitänin Sarah Schulte den Sport-Oscar überreicht. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Sportlerwahl im Emsland 2022 Mannschaft: Frauen des SV Meppen dürfen nochmal jubeln Von Sven Stahmann | 20.03.2023, 21:36 Uhr

2022 sind die Frauen des SV Meppen in die Bundesliga aufgestiegen. Dafür bekamen sie am Montagabend in Emsbüren den Sport-Oscar in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“. In diesem Jahr haben Meppens Frauen die Chance, erstmals den Klassenerhalt zu schaffen.