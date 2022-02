Erstmals startete Nele Heymann vom TuS Haren (Mitte) bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig. FOTO: imago images/Beautiful Sports Hallensaison beendet Leichtathletin Nele Heymann aus Haren im DM-Finale mutig Von Carsten Nitze | 28.02.2022, 09:25 Uhr

Ein guter Saisonabschluss ist Leichtathletin Nele Heymann vom TuS Haren bei den Deutschen-Hallen-Meisterschaften der Frauen am Wochenende in Leipzig gelungen. Die 18-Jährige erreichte das Finale über 1500 Meter und wurde in 4:34,46 Minuten Zwölfte.