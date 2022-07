Malena Schomaker hat über 400 und 800 m die U-18-DM-Norm in der Tasche und zählt in Göttingen zum Favoritenkreis. FOTO: Hermann-Josef Meyer up-down up-down Finke und Heymann in Mannheim Leichtathletik: 22 Emsländer kämpfen in Göttingen um Landestitel Von Hermann-Josef Meyer | 01.07.2022, 08:58 Uhr

Göttingen ist am Wochenende in der Leichtathletik Schauplatz der niedersächsischen Landesmeisterschaften. Auch 22 Emsländer sind am Start. Zwei andere versuchen dagegen in Mannheim das Ticket für die U-20-WM zu lösen.