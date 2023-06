Thorben Finke (MItte) hofft für Sigiltra Sögel auf eine Sprint-Medaille über 400 Meter. Foto: IMAGO/Beautiful Sports up-down up-down Landesmeisterschaften steigen in Verden Leichtathletik: Das Emsland hofft auf viel Edelmetall Von Christian Kuhl | 09.06.2023, 16:01 Uhr

Es ist der erste Saisonhöhepunkt für die Leichtathleten in der Region. In Verden (Aller) steigen am kommenden Wochenende die Landesmeisterschaften in den Altersklassen U16 und U20. Das Emsland hat dabei gute Chancen auf Edelmetall.