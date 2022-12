Das Turnier in Lingen wurde abgebrochen (Symbolbild). Foto: Dieter Kremer up-down up-down Zusammenbruch im Eröffnungsspiel Laxtener Fußballer stirbt beim Hallenfußballturnier des TuS Lingen Von Dieter Kremer | 28.12.2022, 21:55 Uhr

Schockierende Nachricht vom Hallenfußballturnier in Lingen. Am Mittwochabend ist ein Spieler in der Kiesberghalle zusammengebrochen und gestorben.