GER, Fußball-Landesliga, Aufstiegsrunde: Blau-Weiß Papenburg vs SV Holthausen Biene FOTO: Picturepower Biene in Friesoythe Landesligist Union Lohne braucht Heimsiege für den Klassenerhalt Von Uli Mentrup | 12.05.2022, 18:27 Uhr

In der Landesliga ist der SV Holthausen Biene am Freitag in der Aufstiegsrunde bei Hansa Friesoythe gefordert. Union Lohne erwartet in der Abstiegsrunde TuRa Westrhauderfehn.